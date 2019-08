Seisukoht | Oma raha üle otsustagu inimene ise 

Üks juba sisuliselt otsustatud plaane on teha teine pensionisammas vabatahtlikuks. Enamik küsitletuid, kellega Õhtuleht rääkis, tõid välja asjaolu, et riik ja pangad ei tohi olla sunniaparaat, kes määrab inimese enda raha saatust. Praktiliselt kõik leidsid, et inimesel endal peab olema voli oma raha üle otsustada. Kui inimene leiab, et tema käesolevas elujärgus on mõistlikum raha paigutada laste haridusse või metsatuka ostmisse, siis peab tal see õigus olema. Kui inimene leiab, et targem on seda raha tulevikus esimese samba pensionilisana välja võtta, siis on see täpselt sama arukas otsus. Nagu ka see, et koguda sambasse veel paarkümmend aastat ja siis raha välja võtta.