Juhtkiri | Noorest pätist korralikuks inimeseks 

Teema tõusis valusalt päevakorda pärast 15-aastase äsja samast koolist vabanenud nooruki rusikahoope, mille tulemusel suri 13-aastane. Kett on alati nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli. Kui kool suudab noorte käitumise hoida kontrolli all, kuid sealt lahkumisel satub too jälle tänavale vanade sõprade meelevalda, siis võib vabaduses viibimine olla vaid vaheaste teel vanglasse.

Järgmine samm peaks olema, et kõik need asutused saavad peatselt avalikkusele ühiselt teada anda, milliseid järeldusi on tehtud ja mida süsteemis on muudetud. Kõrvalt vaadates on kerge tekkima mulje, et noortega tegelejaid on päris palju: koolid, omavalitsused, psühholoogid, psühhiaatrid, tugiisikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitsjad, noorsoopolitseinikud, kohtud ja lõpuks vangladki. Aga miks sel juhul süsteem endiselt lonkab?