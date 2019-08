RAHVUSRAAMATUKOGU RENOVEERITAKSE: Ratas usub, et ka tänapäeval tuleks rahvas selle heaks kraavi kaevama 

„Selge on see, et nii suurelt, kui ERR esialgselt [uut maja] on näinud, me praeguses olukorras ja arvestades ka kevadel vastu võetud riigieelarve strateegiat [seda] toetada ei saa. Küll aga me näeme, et seda investeeringut on vaja ja see tähendab ka mõnede rahvusringhäälingu hoonete maha müümist, et tekiks suurem kompleks,“ lisas valitsusjuht uue meediamaja kohta, mis tuleb külge hiljuti uueks tehtud raadiomaja(de)le. „Vaja on seda sellepärast, et stuudiod ja kogu üks rahvusringhäälingu osa on nii tugevasti amortiseerunud, et seal ei saa enam tänapäevastes tingimustes tööd teha.“