FOTOD | Narkoreid Philadelphias päädis mitmetunnise pantvangidraama ja tulistamisega, viga sai seitse politseinikku 

Politsei kahtlusaluse isikut ei avaldanud, ent vahistatu advokaat kinnitab, et tegemist on 36aastase Maurice Hilliga. Advokaadi sõnul õnnestus just temal Hill maha rahustada ja end üles andma veenda. Hill helistas talle sündmuste toimumise ajal majast, täielikus paanikas ja küsis advokaadilt nõu. Tema jutu järgi ei tahtnud Hill sugugi, et olukord vägivaldseks läheks. Jurist ütles, et ainus võimalus on alla anda.