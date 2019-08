VIDEO | EasyJeti stjuardess ähvardas väikse lapsega perekonda kopsaka trahviga 

Inglismaa tõsielustaar Luisa Zissman postitas Instagrami lehel videoklipi easyJeti stjuardessist, kes karjus pere peale, sest nende laps seisis tooli peal, vahendab The Daily Mail.

"Stjuardess ütles perele esimese asjana: "Kui te ei suuda oma last kontrollida ja ta ei lõpeta seal istme peal seismist, siis teen ma teile trahvi 100 naela, koristamise eest,"" meenutas Zissmann. "Turvarihm ei pidanud sõnavahetuse toimumise hetkel kinni olema ja poisil polnud isegi kingi jalas. Olukorrale ei aidanud kaasa ka see, et perekonna inglise keele oskus oli kehvavõitu, mistõttu ei saanud nad täpselt kõigest aru."