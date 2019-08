Repliik Küsimus | Kas välisriikide saatkonnad tohivad Tallinnas vikerkaarelippusid heisata? Arvamustoimetus , täna, 14:10 Jaga: M

Kuna välisminister Urmas Reinsalu on lisaks Eesti saatkondadel vähemuste teemadel avalduste tegemise keelamisele öelnud ka, et „meie Eestis siin ei oota ka mingeid välisriikide demarše“ (demarš - riigi diplomaatiline väljaastumine teise riigi vastu, ÕS), siis kas välisministeerium on vastavad ministri suunised edastanud ka Eestis resideeruvatele saatkondadele? Kas minister pidas silmas pariteetsetel alustel Tallinnas välissaatkondadel vikerkaarelippude heiskamist, saatkonnaametnike osalemist vähemuste üritustel ja ükskõik mis muus vormis oma arvamuse avaldamise keeldu?