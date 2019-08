Mart Soidro | Keskerakonna toiduahela erinevatest lülidest 

Meeldetuletuseks: kuigi Keskerakonna esimehe eesmärgiks oli saada riigikogu valimistel parlamendis 34 kohta, läks tunduvalt kesisemalt - vaid 26 keskerakondlasest said riigikogu liikmed. Juba enne avaistungit oli selge, et tegelikult on neid 25, sest Raimond Kaljulaid teatas kohe, et tema EKREga koalitsiooni moodustada ei kavatse.

Korobeinik ja Loone, kus te olete?

Seega kuulub Keskerakonna fraktsiooni 25 liiget, kellest 14 on riigikogu liikmed ja 11 asendusliikmed. Asendusliikmeid on omakorda kahte liiki – need, kelle koht on päikese all kindel (näiteks Euroopa Parlamenti valitud Yana Toomi asemik Dmitri Dmitrijev), aga ka need, kes lahkuvad kohe, kui mõni minister (Jüri Ratas, Jaak Aab, Taavi Aas, Mailis Reps) mingil põhjusel täitevvõimu seadusandliku võimu vastu vahetab.

Sotsiaalminister Tanel Kiigel pole kuhugi taganeda ega midagi vahetada: Keskerakonna hall kardinal sai valimistel kõigest 237 häält ja hoolimata sellest, et ta oli üleriiklikus nimekirjas 10. kohal, ta parlamenti ei pääsenudki (Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas 5% ringkonna lihtkvoodist oli 269 häält, seega jäi parlamenti pääsust 32 häält puudu).

Lisaks Yana Toomile loobus oma mandaadist ka Mihhail Kõlvart, kellest sai Tallinna linnapea. Arusaadav. Pealegi on valitsuse tervist silmas pidades ohutum, kui Toom on kaugel ja Kõlvart veidi ligemal.

Ka Vladimir Arhipov eelistas jätkata samas ametis ja Maardu kroonimata kuninga asemel pääses riigikokku Baruto (Kaido Höövelson). Sumomaadlejat ei kanguta Toompealt lähema kolme ja poole aasta jooksul enam ükski vägi.

Muide, Tallinna linnapea saab alates 1. juulist 6100 ja abilinnapead 5200 eurot kuus. Seega teenivad abilinnapead sama palju kui ministrid, riigikontrolör, õiguskantsler ja riigi peaprokurör (5243,06 eurot). Seetõttu pole ka midagi imestada, et parlamenti valitud Vadim Belobrovtsev eelistas jätkata abilinnapeana.