RAAMATUSAADE „JUTUPAUNIK“ | Kirjastaja peab ellujäämiseks tegema nii missiooni- kui ka kommertsvalikuid 

Värskes Jutupaunikus on kirjastuse Pilgrim omanik ja juht Tiina Ristimets

* Tiina Ristimets tunneb enamasti oma väljaantavaid autoreid isiklikult, teiste hulgas ka enesearengu-teema kõige nimekamat autorit Eckhart Tollet, keda ta on nii usutlenud kui tema seminaridel osalenud

* Vaatamata väiksusele on Eesti igale autorile huvitav turg

* Lisaks kommertsvalikutele teeb Pilgrim ka missioonivalikuid, kus rahalist mõõdet pole, näiteks on selleks „Südametarkuste“ sari

* Pilgrim pole metoodiliselt oma lugejat uurinud, aga tagasisidet on palju ja selle põhjal võib öelda, et Pilgrim raamatute lugejad on uudishimulikud ja avatud, kindlasti keskmisest haritumad