HUVITAV LEID: 12aastane poiss avastas ojast mammutihamba 

Poisi leidu uurisid ka mitmed eksperdid, kes tuvastasid, et tegu on rohkem kui 4000 aastat tagasi väljasurnud pikakarvalise mammuti kolmanda purihambaga. „Pikakarvaliste mammutite hambad on eristatavad tänu paralleelsetele kühmudele, mille abil loomad heina ja seemneid jahvatasid,“ vahendas ekspertide infot Honey Run võõrastemaja, mille omanikud olid samuti erakordse leiu üle uhked.