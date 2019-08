Maailm UURIMISE ALL: Soome parlamendisaadikud õhutasid viha? Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 12:06 Jaga: M

Parlamendihoone Helsingis Foto: Aadu Hiietamm

Helsingi politsei kahtlustab, et Soome kolm parlamendisaadikut on õhutanud viha. Need on keskerakondlane Päivi Täsanen, sotsiaaldemokraat Hussein al-Taee ja põlissoomlane Juha Mäenpää, vahendab YLE Uutiset.