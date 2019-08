Kui soovid kiire elutempo juures korralikult ja soodsalt süüa, siis on Blå Band valmisroad sinu jaoks!  

Ühele pliidiplaadile asetasin panni hakklihaga ja teisele poti 600 milliliitri veega. Kui vesi kees, hakkasin segu sisse kallama – ikka samal ajal segades. Kui kogu segu oli potis, segasin veidi veel, ning lõpuks jätsin selle tasasele tulele hauduma. Pakendil oli kirjas, et haududa võiks umbes viis minutit, kuid mina jätsin kümneks minutiks (umbes sama kaua haudusin ka riisirooga). Seejärel kallasin sisse valminud hakkliha (muidugi enne nõrutasin õli ära) ja segasin korralikult segi. Hoidsin tasasel tulel veel mõned minutid, et maitsed seguneksid ja valmiks tõeline pajaroog.

Serveerides riivisin peale ka veidi juustu.

Tulemus meenutas natuke Pasta Bologneset – kuna tean, et Bologneset on päris keeruline valmistada, siis ma ütleks, et Blå Band on selle kordades lihtsam versioon.

Henri (40): minu lemmikuks oli atraktiivne välimus!

Ideaalne valik kiire elutempoga inimesele! Vahel lihtsalt juhtub nii, et tuled koju ja oled rampväsinud.. ja siis tuleb veel süüa ka teha?! Jah, loomulikult on võimalik toitu tellida, aga mitu korda nädalas mitmele inimesele koju süüa tellida.. see on lõppkokkuvõttes üsna kulukas.

Niisiis hoiame mina ja naine alati kodus paari Blå Bandi valmisrooga. Blå Bandi toitude maitsed on meeldivalt tasakaalus ning särtsaka järelmekiga. Täpselt nagu õige toit olema peab. Viimane proovitu, nuudliroog, oli minu jaoks küll veidi soolane, kuid naisele sobis väga. Ilmselt tuleb järgmine kord veidi rohkem vett lisada, siis läheks maitse mahedamaks. Plusspunktid saab see aga atraktiivse välimuse eest – punane värv nägi välja nagu värsked tomatid oleksid äsja potis puruks tambitud!