VIDEO VALITSUSEST | ERR saab uue maja ja rahvusraamatukogus tehakse remont

Ratas tõi teise asjana välja kolmapäeval lahvatanud skandaalse uudise politsei- ja piirivalveameti eelarve kärpimisest ja sellega kaasnevast koondamislainest. „Me oleme korduvalt öelnud, et midagi sellist ei juhtu ja oleme lihtsalt päri, et kuskilt peab mingeid käpeid tegema.“

Kütuse biolisand valmistab talunikele peavalu

Maaeluminister Mart Järvik märkis oma sõnavõtus, et põllupidajatel on tekkinud uus probleem. „Uued kombainid jäävad põllul seisma ja probleemiks on diiselkütusele juurde pandud biolisand. See on probleem, mis levib lähitulevikus tõenäoliselt ka transpordivaldkonda,“ märkis minister.

Põhikooli lõpueksamid jäävad ära

Mailis Reps selgitas põhikooli lõpueksamite ära jätmise otsuse tagamaid. „Usaldame ise oma koole ja riikliku sekkumisena teeks pigem tasemetöösid. Mida peaks silmas pidama, on see, et gümnaasiumite sisseastumise testid on viimastel aastatel läinud rangemaks ja on näha, et gümnaasiumid võtavad seda väga tõsiselt. Ei ole päris nii, et nüüd ei pea põhikoolis enam õppima,“ selgitas ta.