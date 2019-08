POSTIMEES LÕPETAS LEPINGU: reklaamimüüki Venemaa kanalitele ei tule 

"Eilse seisuga on leping lõpetatud kõikide kanalite osas," kinnitab AS Postimees Grupp juhatuse esimees Andres Kull.

Uudis Venemaa kanalitele reklaami müüa üllatas ka Postimehe enda töötajaid: väljaande uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa väljendas ERRi uudisportaalile üllatust sellise otsuse üle ja märkis, et kuigi tegemist on ärilise otsusega, muudab see edaspidi nende vastava teemakajastuse rünnatavaks.