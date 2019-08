SURMAVA HOOAJA JÄRELKAJA: Mount Everesti tippu pürgijad peavad arvestama karmimate reeglitega 

Ettekirjutuse järgi peavad Mount Everesti tippu pürgivad mägironijad olema varem tõusnud Nepaalis asuvatel mägedel vähemalt korra 6500 meetri kõrgusele. Samuti on vajalik füüsilise vormisoleku sertifikaadi ning kogenud teejuhi olemasolu. Mägironijatelt soovitakse nõuda ka kõrgemat maksu: Everesti tippu ronimiseks 35 000 dollarit ning teiste, enam kui 8000meetriste mägede vallutamiseks, 20 000 dollarit. Seni lubati kõigil 11 000 dollarit tasunud inimestel proovida Everesti tippu vallutada, vaatamata nende oskustele.

Nepaal on koduks maailma 14-le kõrgemale mäele, mistõttu on välismaalastest mägironijad riigi jaoks suureks tuluallikaks. „Me arendame reeglistikku edasi, muutes seaduseid ja regulatsioone. Me muudame oma mäed ohutuks, kontrollituks ning väärikaks,“ kinnitas uuenduslike meetmete vajadust Nepaali turismiminister Yogesh Bhattari.