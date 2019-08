Inimkaubandus kogub hoogu: Eestisse on hakatud kupeldama välismaa prostituute 

„Neid ekspluateeritakse – naised annavad keskmiselt 50 protsenti oma teenistusest ära ja kõik kulud on naise kanda,” kirjeldas MTÜ Eluliin juhatuse liige Eda Mölder ja märkis, et välismaalt saabunud prostituudid ei tegutse siin iseseisvalt vaid on osa organiseeritud kuritegevusest.

Need naised satuvad Eestisse siinse prostitutsioonituru pärast, kuigi politsei on prostituutide arvu viinud rekordiliselt madalale ja kohalik turg on kokku kukkumas, siis välismaalt tulnuid meelitab siiapoole see, et siinsed kliendid on puhtad ja harva vägivaldsed ning Eestis on võimalik seksi müümisega teenida rohkem kui näiteks Saksamaal.