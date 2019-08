President läheb kaheks nädalaks Kagu-Eestisse tööle  

Riigipea töötab üle terve Kagu-Eesti ehk siis nagu Ida-Virumaa puhulgi on ööbimiskoht küll ühes kohas, aga toimetatakse ikkagi kõigis omavalitsustes, rääkis presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe. Peamine ööbimiskoht on Räpinas, ilmselt paar ööd veedab president ka Võrus. Tegevused on üsna ühtlaselt üle Põlva- ja Võrumaa jaotunud, sest tublisid inimesi jagub ju kõikjale, lisas ta.