Vihane loomaomanik: miks kiputakse internetis dikteerima, kes võib oma lemmikule pesakondi lubada?! 

„Üks tuttav jagas sotsiaalmeedias kuulutust, otsis omanikke kassipoegadele. Kohe kargas kusagilt aktivist juurde ja soovitas looma ära steriliseerida, et enam pesakondi ei tuleks. Ei aidanud ka selgitus, et tegu oli planeeritud pesakonnaga. Muudkui rõhuti, et ainult kõige paremate omadustega loomad peaksid tõugu edasi viima. Kui uuriti, kas krants ei võigi järglasi saada, siis jäeti vastamata. Ja ei aidanud ka see, et perel oligi plaan nüüd oma kass steriliseerida. Ikka järgnes süüdistus selle kohta, kui vastutustundetud ollakse, et oma kassile pesakond lasti teha. Ei hoolitud ka sellest, et poegadele ilusti kodu otsitakse, tõrjed ja vaktsiinid tehtud on,“ ei mõista Madis agressiivseid loomakaitsjaid.