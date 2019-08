Eesti uudised Majandusteadlased: hirmujutte ei tasu uskuda, majandus elab pensionireformi rahulikult üle Viljar Voog , täna, 21:30 Jaga: M

DILEMMA: Kas madalapalgalised peaksid peaksid pärast pensionireformi valima kohe oma säästude väljavõtmise või ootama, et nende pension oleks tulevikus kuus paarkümmend eurot kõrgem? Foto: SVEN ARBET / Ekspress Meedia

Eestis on 740 000 inimesel teine pensionisammas. Õnneks on pangad investeerinud suurema osa fondidesse kogutud rahast välismaistesse võlakirjadesse-aktsiatesse, mis tähendab, et isegi kui eestlased hakkaksid massiliselt raha välja võtma, siis kohalikule majandusele see suurt kahju ei teeks.