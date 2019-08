Loomad trügivad linna ja lõppu sellel ei paista 

„Inimasustus laieneb pidevalt, loomade looduslikud elupaigad aga vaesuvad ja kahanevad,“ selgitab Leiman oma hoiatuse tausta.



Juuni lõpus jalutasid kaks karu, Pihkvas lahti lastud Polja ja Proša, julgelt Valga tänavatel ning kolasid hoovides. Kuigi karud on linnas harv nähtus – enamasti tükivad inimese lähedusse pisemad elukad –, esineb sääraseidki kohtumisi üha tihedamini ning need on ilmekaks näiteks metsade kadumisest.



Karud pole inimeste lähedusse sattunud ainult Valgas. Mullu aprillis külastas mõmmik Paide koduhoovi, tänavu mais püüti karu fotole Viljandimaal Heimtali kandis teed ületamas, juunis laamendasid nad Lääne-Virumaa mesitarude kallal ning juulis filmiti karu taas Valga läheduses laisa enesekindlusega teed ületamas.