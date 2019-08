Huvikool, kus saab taskukohase hinnaga tegeleda 49 erinevas ringis! 

Juba 1880. aastal ehitatud põneva ajalooga majas on lapsed ja noored tegelenud oma lemmikharrastustega alates 1950. aastast. Vahetunud on küll maja nimetused, kuid Kanutiaia Huvikoolil täitus tänavu 1. veebruaril kõnealuses majas neljakümne esimene tegevusaasta. Kanutiaia laste- ja noorteteater alustab aga septembris oma 61. tegevusaastat. Maja teise korruse teatrisaali lavalaudadel on oma esimesed sammud teinud tuntud kultuuriinimesed, näiteks Kalju Komissarov, Ingo Normet, Tarvo Krall, Toomas Lõhmuste, Andres Puustusmaa, Anne Veesaar.

Huvikooli on oodatud on 4–19-aastased lapsed ja noored ning loomulikult ka täiskasvanud. Osaleda saab näiteks näiteringides, klaveri-, plokkflöödi-, ukulele-, kandle-, viiuli-, kitarri- ja basskitarri ning trummiõppes, pop-laulus, joonistamise ja maalimise ABC-s, mART-stuudios, kunstistuudios, loodusringis, lasteteatris “Väike Ooper”, mudilaste loovusstuudios, laste ja noorte äriõppes, rõivaste õmblemis- ja disainistuudios, puutöös ja meisterdamises, filmiringis, robootikas, SIXTINA tantsu- ja modellistuudios, POKI-i tantsustuudios, kooristuudios.

Huviline leiab kohe kindlasti sellest majast sobiva huviringi, aga ka toredad sõbrad ja rõõmsameelsed õpetajad. Kuna mitteformaalses õppes osalemine on vabatahtlik, siis on ka suhtlus õpilase ja õpetaja vahel vahetum. Paljud huvihariduses osalenud lapsed ja noored on siit leidnud ka oma tulevase elukutse. Lisaks on oluline roll sotsiaalsete oskuste kujunemisel – enesedistsipliin ja kohusetunne, teistega arvestamine ning meeskonnatöö.