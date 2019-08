COOPi autoloosi võitja: läksin tuppa ja ütlesin, et mulle on suhkruvett vaja – emotsioonid olid laes! 

Kõigepealt tuli Leilil pähe, et COOPis toimub koolikampaania. „Aga öeldi, et midagi on veel. Pakkusin siis autoloosi, mille peale mulle vastati, et palju õnne,“ naerab Leili. Esimesena andis Leili võidust teada enda emale. „Läksin tuppa ja ütlesin, et mulle on suhkruvett vaja, emotsioonid on laes. Ma võitsin auto!“ jutustab ta. „Suhkruvett muidugi päriselt vaja ei olnud, aga ema ka ei uskunud esiti autovõitu,“ lisab naine. Ta muigab, et teab nüüd: autosid ei võida ainult Maalid ja Juulid kusagilt kaugelt, võidavad ka Leilid siitsamast.

Kuna Leili elab maal, oli tal ennegi auto olemas. „Maainimene ilma autota ei saa. Eks bussiliiklus on muidugi olemas, aga see käib niisugustel aegadel, et Huljal ma töötada ei saaks,“ tunnistab ta. Muide, uue auto, 2010. aasta Peugeot, ostis Leili alles tänavu aprillis. „Eelmine auto lõpetas minuga lihtsalt koostöö ja oli kiirelt uut vaja,“ nendib ta.

Peugeot uueks omanikuks saab aga nüüd üks Leili tütardest. „Ega kahte autot pole mõtet hoida, pidanuks vana maha müüma – samas hinnaväärtus ei ole kindlasti see, mis enne. Nii et kui laps tahab, siis ta saab selle auto endale. Tema oli ka esimene, kes küsis mult, et ema, mis su Peugeot’st saab. Vastasin, et kui kokku saame, siis arutame,“ seletab Leili. Kuna teistel tütardel on autod juba olemas, polnud neil taolise tehingu vastu midagi.

Auto tütardega kahasse

Tegelikult ongi Leili kaks nooremat tütart autovõiduga teataval määral seotud. „Tüdrukutel on juulikuus nädalase vahega sünnipäevad. Nad palusid, et ostaksin sünnipäevaks vajalikud asjad ära ja nemad maksavad mulle tagasi. Niisiis naersingi, et auto on tütardega kahasse. Eks see sõiduk peresse ikka jääb, kade ema ma pole,“ räägib Leili, kes osales autoloosis lausa 10 piletiga. See tähendab, et ta kulutas juulikuus COOPi poodides vähemalt 500 eurot. Nooremate tütarde sünnipäevapeod peetigi Leili juures. „Laud oli külluslikult kaetud ning sugulased said kokku,“ kirjeldab Leili.

Oma kolme tütre, Margiti (31), Marge (30) ja Merlini (29), kohta jätkub Leilil vaid kiidusõnu. „Lapsed on mul tublid, minu rikkus,“ kinnitab ta. „Nädalas korra käivad nad ikka külas. Kui parasjagu ei näe, siis lobiseme Messengeris, nii et tean, kuidas neil läheb ja millega tegelevad,“ lisab ta.

Merlin ja Margit olid ka Kadrina Konsumi juures auto üleandmisel kohal. „Keskmine tütar on aga praegu Tallinnas tööl ja saab tulla alles õhtul pool üksteist. Ta viskaski nalja, et kas selleks kellaajaks ei saaks üleandmist ajastada,“ muheleb Leili.