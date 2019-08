Juhtkiri | Pensionireformini viis ennekõike usalduskriis 

Teise samba puhul hakkas järjest rohkem mõju avaldama lootusetuse tunne – sambast sai väljuda vaid jalad ees ning inimesed tundsid, et neil puudus igasugune kontroll oma raha üle. Õigustatud ootused sinu rahale tundusid olema küll pensionifondidel, küll kindlustusseltsidel, mitte aga sinul endal. Õli valas tulle ka poliitikute üleolev suhtumine, et rahvas on liiga rumal oma pensioniasjade üle otsustamiseks.

Ka ei selgitatud piisava selgusega, et teise sambaga liitunuile mitte riik ei lisa sinna omalt poolt neli lisaprotsenti, vaid võtab selle maha sinu esimesest sambast. Samuti pole paika pidanud jutud, et poole pensionist saab esimesest, teise poole aga teisest sambast. Reaalsus on, et ligi paarikümneaastase kogumise järel saab teisest sambast vaid kümnendiku pensionist. Poolvaledele rajatud süsteem ei saagi olla usaldusväärne.

Nii pole imeks panna, kui end lõksuaetuna tundev rahvas tahab vabaneda riigipoolsest sotsialistlikust ülehooldusest. Seega on raske hukka mõista kedagi, kes pragmaatikuna loobub paarikümnest eurost tuleviku pensionilisast, et maksta praegu tagasi pangalaen, teha korteriremont, aidata lapsel kõrgkoolis õppida, teha teoks kasvõi eluunistuseks olnud ümbermaailmareis või hakata hoopis ise oma raha investeerimisega tegelema. Pealegi on täna kogutu väärtus oluliselt suurem kui kunagi tulevikus pärast mitmekümneaastast inflatsiooni.