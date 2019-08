Kristine Tamm | Prokuratuuri üle järelevalve puudumine on müüt 

Prokurör juhindub seadusest

Prokuratuur on justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiasutus, mille peamised ülesanded on kriminaaluurimise juhtimine ning riikliku süüdistuse esindamine kohtus. Prokuratuuriseaduse järgi on prokuratuur ja prokurörid oma ülesannete täitmisel sõltumatud, prokurörid tegutsevad ainult seaduse alusel ja oma veendumuse järgi.

Sõltumatuse garantiiks ongi tegutsemine ainult seaduse alusel. See tähendab, et poliitikud või avaliku elu tegelased ei saa anda konkreetses kriminaalasjas prokurörile käitumisjuhiseid. See on hädavajalik tagatis, sest kriminaalmenetlus võib uurimisega seotud inimeste õigusi väga tugevalt piirata. Keegi ei soovi, et prokuröril oleks võimalik pelgalt rahaka ärimehe või sõnaka poliitiku soovil minna kellegi elukohta läbi otsima. Seetõttu on meie kõigi huvides, et prokurörid juhinduksid selliste kaalukate otsuste langetamisel seadusest.

Kuid ka seaduse kohaldamisel võib olla mitu teed ning pole võimatu, et prokurör eksib. Sõltumatus ei tähenda, et prokuratuuri tööd ja otsustusi ei peaks kontrollima. Kontrollitaksegi, ning laias laastus saab järelevalve prokuröri tegevuse üle jagada kolme ossa: esiteks järelevalve kohtueelse menetluse seaduslikkuse üle; teiseks järelevalve jälitustegevuse üle ja kolmandaks järelevalve kohtusse saadetud kriminaalasjades.

Kriminaalmenetluse juhina otsustab prokurör, kas alustada kriminaalmenetlust; kas on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus või tuleb kriminaalmenetlus lõpetada. Läbiotsimiseks ja kellegi vahi alla võtmiseks ei piisagi prokuröri otsusest ning vaja on eeluurimiskohtuniku luba.

Sellised otsused võivad oluliselt riivata kellegi põhiõigusi, seetõttu peavad need olema läbipaistvad ja seaduslikud. Eraldi on seaduses ette nähtud kord nii kriminaalasja alustamata jätmise kui lõpetamise otsuse vaidlustamiseks. See tagab igale kannatanule võimaluse oma õigusi kaitsta ning küsida kõrgemalseisva prokuröri seisukohta.

Prokuröri tegevusele kriminaalasja uurimise ajal on võimalik esitada kaebus igal inimesel, kes leiab, et tema õigusi on rikutud; samuti saab vaidlustada uurimise käigus läbi viidud toimingute seaduslikkust. Seda enam, et kriminaaluurimine ei ole meeldiv protsess kellelegi ning eeldab nii mõnelgi juhul inimese tahte vastast tegutsemist; olgu see siis vereproovi võtmine, et teha kindlaks, kas juhiti alkoholijoobes autot või kodu ukse avamine, kui ukse taga seisavad politseinikud, käes luba läbiotsimiseks.