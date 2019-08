Järgmine peatus - New York!

Greta Thunbergi kutsus New Yorki ÜRO kliimakohtumisele 23. septembril kõnelema ÜRO peasekretär António Guterres. Seejärel otsis tüdruk Twitteri vahendusel võimalust New Yorki jõudmiseks ilma lennukita, mida ta peab ohtlikuks atmosfäärireostajaks. Rootsis on tema eeskujul juba paljud inimesed loobunud samuti lennukiga lendamast.

Malizia II asus kolmapäeva pärastlõunal Plymouthist teele New Yorgi poole. Foto: AP/Scanpix

Jahil puuduvad mugavused

Jahi Malizia II meeskond rõhutas, et nad toetavad Greta Thunbergi kampaaniat ilmastikumuutuste vastu ja neil on suur au teda aidata. Kuna 18 meetri pikkune jaht on ehitatud võistlusteks, siis mingit luksust selle pardal ei ole. Puudub koguni tualett ning seda asendab sinine plastämber. Mugavuste puudumine teeb aga sõidu kiiremaks. Malizia II suudab arendada kuni 46 kilomeetrist tunnikiirust. Jahil on ka mootor, kuid seda kasutatakse vaid hädaolukorda sattumisel.