ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Aado Lintrop: inimesed küsisid, miks ma kaameraga ringi käin, kas olen julgeolekust 

„Kogu Balti kett oli enneolematu asi – sajad tuhanded inimesed seisavad rivis, hoiavad kätest kinni ja karjuvad „vabadus“. Eks see oli juba sel hetkel, kui osalesin, võimas asi. Tagantjärele see sündmus ei võimendugi enam, minu jaoks see ei muutu tähtsamaks,“ ütleb Lintrop. „See oli omas ajas väga oluline ja selliseks see jääbki, kuid nüüd, kui Balti ketist möödub 30 aastat, ei tundu see sündmus tähtsam või olulisem kui siis, kui see toimus,“ lisab ta.