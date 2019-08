Pikka aega kadunud olnud Türkmenistani president ilmutas end 

Ajakiri The Diplomat märgib, et Türkmenistani võimud pole rahvast veel internetist ilma jätnud, ehkki sotsiaalmeedia kihab postitustest, kus ühed spekuleerivad, et riigipea võib olla haige, teised aga sõimavad esimesi riigireeturiteks, et üldse nii mõelda julgevad. Võimalik, et valitsus teab, et kui rahva täielikult internetist välja lülitab (kontroll ja piirangud kehtivad niigi), tekib paanika ja rahva seas võib levida veendumus, et midagi ongi väga valesti.