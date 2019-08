KARU JÄLITAS LAPSI: "Ta hakkas meile järele jooksma." 

Soomes on kooliaasta juba alanud. Kaks 10aastast Mikkeli koolipoissi sõitsid teisipäeval rattaga koolist koju, kui nad nägid karu. Loom seisis tee ääres vähem kui kilomeetri kaugusel koolimajast. Koht, kus lapsed karuga kohtusid, on vaikne metsane ala, vaid paar kilomeetrit Mikkeli keskusest.

"Kui poeg jõudis koju, olid tal juuksed märjad ja nägu kaame," rääkis poisi ema, kes taipas kohe, et midagi on juhtunud.

Lapsed ei osanud öelda, kui suur võis karu olla. Ema uuris neilt muidugi mitu korda, kas nad on kindlad, et see oli ikka karu, enne kui helistas hädaabikeskusse.

Politsei märkis, et alati on põhjust kahelda karuteadetes, kuid nüüd oli asi kindel, sest lähedusest leiti ka jälgi. Kuid need olid liiga halvad, et nende järgi öelda, kui vana või mis soost võis loom olla.