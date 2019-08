MALAISIA POLITSEI: Londoni tüdruku surma põhjustas sisemine verejooks

Tüdrukut otsis puhkekeskust ümbritsevas džunglis 350 politseinikke ja vabatahtlikku. Foto: AFP/Scanpix

Õpiraskuste tüdruk oli koos perekonnaga saabunud kaheks nädalaks Dusuni puhkekeskusesse vaid päev enne kadumist. Tema ema on pärit Iirimaalt ja isa Prantsusmaalt. Nora sündis Londonis, kus perekond elas juba paarkümmend aastat.

VANEMAD: Sebastien Quoirin ja Meabh Quoirin. Foto: Reuters/Scanpix

Tüdruk jäi kadunuks öösel. Tema vanemad märkasid 4. augusti hommikul kell 7, et toa aken on pärani ja tuba tühi. Nad usuvad endiselt, et tütar rööviti. Patoloogide arvates suri tüdruk seitsmendal päeval pärast kadumist.