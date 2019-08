Kreml: vaatamata raketiplahvatusele on Venemaa USA vastu võidurelvastumist võitmas 

Venemaa riiklik tuumaagentuur Rosatom lubas, et hoolimata traagilisest õnnetusest jätkatakse uute relvade väljatöötamist. Hukkunud mehi kujutas agentuur kangelastena. Anonüümne ametnik Donald Trumpi administratsioonist arvas teisipäeval, et plahvatus võis anda Vene tuumaprogrammile tagasilöögi. Oletatavalt katsetas Vene tuumaagentuur Valgel merel Burevestniku nime kandvat tiibraketti, millel pidi Kremli väitel olema „piiramatu laskeulatus“. Trump ise väitis Twitteris, et USA-l on „sarnane, ent arenenum tehnoloogia“.

Teisipäeval küsiti kommentaari ka Kremlilt, mille esindajad väitsid, et hoopis Venemaa on uute tuumarelvade arendamises USA ees eelisseisus. „Meie president on mitmeid kordi öelnud, et Vene tehnoloogia ületab selles sektoris hetkel teiste riikide taseme. See on üsna unikaalne.“ teatas pressiesindaja Dmitri Peskov.