SUUR VASTUOLU: Keeniat külastanud USA pastorit süüdistatakse Jeesusena esinemises

Floridas evangelistlikku kogudust juhtiv Job muutis end ringkäigul Jeesusega võimalikult sarnaseks. Mehel olid pikad juuksed, kitsehabe ning ta kandis valget rüüd. Üheksa päeva kestnud ristiretkel ravis ning päästis Job enda sõnul paljusid Keenia inimesi. Twitteris kirjutati, et ühe Keenia pastori sõnul oli ta leidnud Jeesuse tänaval kõndimast, mistõttu kutsus ta valge mehe oma kirikusse. Seal olevat Job esinenud ning nüüd on kogudus õnnelik, et Jeesus on viimaks tagasi.

Ise Job enda tegevuses eksimusi ei näe, nimetades seda suureks arusaamatuseks. „Mõned inimesed, keda teatakse ka „internetitrollidena“, kuulutasid minu kohta valeteateid, nimetasid mind Jeesuseks, väitsid, et mind kummardati kirikutes ning et Jeesuse teine tulemine algab Keenias. Kõik need on võltsuudised“ teatas ameeriklasest kirikutegelane. Ka ürituse organiseerijad kinnitasid, et kedagi ei üritatud petta ning Jobi reklaamiti juba varem näitleja ja evangelistina.