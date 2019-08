43 HUKKUNUT: Genovas mälestatakse aastataguse sillavaringu ohvreid 

Täna möödub katastroofist täpselt aasta ning lisaks leinaminutile helisevad kõigi kirikute kellad ning lipud on langetatud poolde masti. Mälestustseremoonial osalevad president Sergio Mattarella, peaminister Giuseppe Conte ja siseminister Matteo Salvini.

Vana silla rusud õhiti tänavu 28. juunil. Foto: PA Pictures/Scanpix

Rusude õhkimine kuulutas ühtlasi uue maanteesilla ehitamise algust. Selle projekti autor on staararhitekt Renzo Piano ning sild peab valmis saama hiljemalt tuleva aasta aprillis. Piano on lubanud, et uus sild püsib vähemalt 1000 aastat.