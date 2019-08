FOTOD | Reidi tee ääres hakatakse hävitama asotsiaalide punkrit

„Reidi teega külgneval alal asub hetkel kasutu roheala, kus on aastaid pesitsenud asotsiaalid. Enne uue tänava ja elamukvartali rajamist ei paistnud see üldse linlastele silma. Aja jooksul on sinna tekkinud tõeline prügimägi ning asotsiaalse taustaga inimeste kogunemis- ja elamispaik. On aeg see ala korda teha, prügist koristada ja seal asuv punker lammutada. Järgmisel aastal plaanime alustada selle ala heakorrastamist ja loodame, et tulevikus moodustab see koht osa ühtsest atraktiivsest linnaruumist kõnniteede ja vaba aja veetmise aladega,“ kommenteeris Kesklinna vanem Vladimir Svet.