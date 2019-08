Mees pidas kodus relvaladu, lõhkeainet hoidis ta diivani pesukastis 

Vahurit süüdistatakse selles, et ta käitles ebaseaduslikult tulirelvi ja tulirelva olulisi osi ning laskemoona alates 2006 aasta lõpust kuni mullu aprillini, mil politsei need ära võttis. 2006 aastal leidis Vahur talus renoveerimistöid tehes, samuti ostis tuvastamata inimestelt ja hoidis ilma relvaloata mitmeid vintpüsse, hulgaliselt padruneid, laskekõlblikku püstolkuulipildujat koos kahe padrunisalvega ja Mosini vintpüssi relvaraudasid. Sauna eesruumis oli ta diivani pesukastis 398,4 grammi trotüüli, mis on tööstuslikult valmistatud brisantne lõhkeaine.

Vahuri süüasja arutanud Pärnu maakohus mõistis talle kolmeaastase vangistuse tingimisi.