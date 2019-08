Mustpeade maja edasine saatus on lahtine 

Rahandusministeerium on analüüsinud erinevaid lahendusvariante, sealhulgas kutsunud üles osapooli omavahel kokku leppima. „Riigihalduse ministri initsiatiivil toimunud kohtumistel Tallinna linna ja Mustpeade vennaskonna esindajate vahel on proovitud leida osapooli rahuldavat kompromissi. Mõlemad pooled on esitanud omapoolse nägemuse probleemi lahenduskäigust, kuid kokkuleppele jõutud ei ole,“ rääkis riigihalduse ministri nõunik Risto Kask.

Arutluse all on olnud omandireformi aluste seaduse muutmine selliselt, et valla- või linnavalitsusel oleks õigus ise omavalitsusüksuse valduses oleva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või tagastamata jätmise küsimuse osas otsustada. Selliseks varaks on Kase sõnul näiteks haldushoone, korrakaitse-, kultuuri- või sotsiaalobjekti. „Mustpeade maja kontekstis läheks otsustuspädevus Tallinna linnale. Küll aga tuleb nentida, et poliitilist kokkulepet selle ideega edasiminekuks ei ole,“ lausus Kask. 2013. aastal jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata varasema halduskohtu otsuse, millega tühistati valitsuse korraldus anda Mustpeade maja mustpeade vennaskonnale. Sama aasta novembris ei võtnud riigikohus valitsuse kaebust arutlusele ja nii sai linn omandivaidluses lõpliku võidu, on kirjutanud ERR.