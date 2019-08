Kohus peab kinnitama: Keskerakond ja fotograaf sõlmisid kompromissi 

Harju maakohus arutas fotograaf Jill Greenbergi ja Kesknädalat välja andva MTÜ Vaba Ajakirjanduse vaidlust, kus fotograaf nõuab Keskerakonnalt ja Kesknädalalt nutva lapse kunstilise foto loata kasutamise eest 57 500 eurot.Pilti kasutati 2011. aastal Ärma talu vastases reklaamikampaanias. Harju maakohus rahuldas osaliselt hageja alternatiivnõue ja mõistis Eesti Keskerakond MTÜ-lt hageja Jill Greenbergi kasuks välja autoriõiguse rikkumisega tekitatud varalise kahju summas 2300 eurot. Kohus rahuldas osaliselt hageja alternatiivnõue ja mõistis Vaba Ajakirjandus MTÜ-lt Greenbergi kasuks välja 7800 eurot, millest 7000 eurot on kahju hüvitis hageja kui autori varaliste õiguste rikkumise eest ja 800 eurot on hüvitis hageja kohtueelsete õigusabikulude eest.

Tänases seisus on pooled kompromisslepingut sõlmimas. „Pooled on lähedal, et jõuda kompromissini ja lõpetada äärmiselt pikalt kestnud kulukas vaidlus. Pooled on tänaseks kompromissi kohtule esitanud ja ootavad kohtu kinnitust,“ sõnas Greenbergi esindav advokaat Maarja Pild.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb on ERRile öelnud, et kokkulepe on see, et erakond ei pea teisele poolele mitte midagi välja maksma.