Kinni püütava Abruka nuhtlusilvese uus kodu pole veel teada 

Abruka rahvas võib kergendatult hingata: talvel üle jää saarele jõudnud ilves viiakse tõenäoliselt mõistlikumasse elukeskkonda. Senini on kiskja Abrukal murdnud vaid loomi, kuid kohalikud kartsid, et aina julgemaks minev ilves võib peagi hakata hammast ihuma ka inimlihale. „Praegu valmistatakse ette tehnilisi ja juriidilisi üksikasju. Eksperdid ei ole veel otsustanud, kuhu loom võimaliku tabamise järgselt ümber asustatakse. Täpset kohta ka ei avalikustata,“ ütles keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi Õhtulehele. „Me ei soovi metsloomadele ja nendega töötavatele ekspertidele segavat liigset tähelepanu. Tegemist ei ole avaliku ja meelelahutusliku meediasündmusega, vaid väga keerulise ning kõikidele osapooltele kuluka ja koormava protseduuriga.“Keskkonnaameti esindajad on kohtunud Abruka külavanema ja saarevahiga. Kohtumise tulemusena otsustati, et võimalike probleemide ennetamiseks alustab keskkonnaamet koostöös keskkonnaagentuuri ja vallaga ettevalmistavaid tegevusi ilvese ümberasustamiseks. Ilvese kinnipüüdmiseks ei saa anda konkreetset ajalist lubadust: see võib võtta mõne nädala või ka mõne kuu, sest inimpelglikul ilvesel on praegu looduses piisavalt süüa ja püünisesse seatud sööt/peibutus teda ei ahvatle.