Politsei otsib ikka veel Keilas kadunud 67aastast Tõnu

Viimati nähti Tõnu pühapäeval, 11. augustil kell 13:50 lahkumas Keila Rõõmu kaubamajast. Tõnul on seljas must nahktagi, triibuline särk ning sinised teksapüksid. Kaasas on tal must nahast kott.

Tõnu liigub jalgsi harilikult vähe, mistõttu on vähetõenäoline, et ta pikema teekonna kõndides ette on võtnud. Politsei on koos lähedastega kontrollinud meditsiiniasutusi ja tema võimalikke teekondi, samuti vestelnud mehe tuttavatega, kuid tema asukoht on seni tuvastamata.