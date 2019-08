Eesti uudised Maarahvas võtab raha teisest sambast pigem välja Arvo Uustalu , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

Foto: Julia Bogacheva

Lihtsad Lõuna-Eesti inimesed kiidavad eesootava pensionireformi heaks, kuna ei taheta, et nende vara üle otsustavad riik ja pank. Samas leiab maarahvas, et mitte keegi ei saa ju garanteerida ei seda, et tegu on viimase reformiga, ega ka seda, kas tulevikus nende rahal üldse mingit väärtust on.