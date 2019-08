Marti Kuusik võttis anonüümsete laimajate leidmiseks appi Marika Korolevi kaitsja 

Vandeadvokaat Robert Sarv esindab ka seksuaalkasvatajat Rita Holmi, kes hiljaaegu teatas, et nõuab laimajatelt 1100 euro suurust kompensatsiooni. Holm laulis lasteaialastele nn „tussulaulu“, mis vallandas räige sõimulaviini.

Sarve sõnul ei pidanud ta hetkegi mõtlema, kui Kuusik tema poole pöördus: "Miks ma oleks pidanud mõtlema? Igaüks väärib meist põhiseadust ja selle kaitset. Eriti need, keda avalikult sõimatakse ja laimatakse. Nad vajavad isegi rohkem kaitset, sest nad on sattunud massiivse rünnaku ohvriks. Olen avalikult välja öelnud, et minu soov ja kutsumus on inimesi sellises olukorras aidata."

Vandeadvokaat tunnistab, et hetkel on veel vara öelda, kui suur on laimajatele esitatav nõue. "Hetkel on seda vara öelda ning kuni meil pole kõigi laimajate andmeid käes, ei saa ega taha lõplikke numbreid öelda. Kahju suuruse määrame vastavalt sellele, kui palju see kommentaar haiget teeb," lubab Sarv.

Sarv ütleb, et pea kõik anonüümsed kommentaatorid leitakse üles ja senises praktikas on vaid mõned üksikud jäänud tuvastamata. "See protsess võtab aega, kuid lõppastmes on võimalik isik tuvastada," kinnitab ta.