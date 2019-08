Teadur Lauri Leppik: pensionisüsteemiga toimub rabistamine, fundamentaalsed küsimused on vastuseta 

„Ma vaatan ja jälgin, mis toimub ja milliseid otsuseid tehakse, üsna rahuliku meelega,“ ei lase Leppik end viimastel päevadel Toompeal toimunud suuremast kisast-kärast pensionireformi ümber häirida. „Oli oodata, et vastu sügist see diskussioon elavneb ja kui jõutakse detailideni, siis selguvad ka osapoolte vahelised erimeelsused.

Leppiku sõnul oleks vaja senisest detailsemat analüüsi, kes teise samba vabatahtlikuks muutmisel selle kogumisest loobuvad ja kes jätkaks.

Praegu on tehtud vaid mõned küsitlused, et kui palju neid inimesi võiks olla, kuid kuna teine sammas on otseselt seotud inimeste sissetulekuga – kaks protsenti maksab koguja ise, neli tuleb riiklikust sotsiaalmaksust, siis määrab just loobujate palganumber, kui palju vabaneb sotsiaalmaksus vahendeid, mille saab siis suunata esimese samba väljamaksetesse (loe: praeguste vanurite pensionitõusu). Loogika ütleb, et pigem võtavad kogutud raha välja just madalamapalgalised inimesed, kel seda raha praegu nüüd ja kohe vaja läheb.

„Kaasaegses poliitika tegemise kontekstis peaks olema asja eeldus, et on olemas analüüs, mis näitab, mis meid ees ootab, aga tundub, et hetkel tahetakse ära otsustada ja siis pärast analüüsida,“ rääkis Leppik teise samba aruteludest.

Sama kehtib ka erakorralise pensionitõusu kohta, mille toimumine tahetakse ära otsustada, aga jõustumine sõltuvat vahendite tekkimisest. „Millist sõnumit selline reform kannaks? Elame peost suhu ja loodame helgele tulevikule? Lihtsaks optimismiks alust praegu pole.“