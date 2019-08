Küsimus | Ega tollikoerad lõhu kontrollitavaid pakke? 

Rainer Laurits, maksu- ja tolliameti kommunikatsiooniosakonna juhataja: Koerad ei kraabi, näri ega laku pakke, kuna meie koerad on treenitud passiivselt leiust teada andma. Igasugune paki lõhkumine on välistatud. See, mida koer videos sakutab, on tema mänguasi, mis on oluliseks abivahendiks koera motiveerimisel. Hügieenireeglite kohta postipakkide käitlemisel soovitame pöörduda terviseametisse.