EUROPARLAMENT KEEB: söökla tõstis ootamatult ja ebademokraatlikult hindu! 

Mõned näited hinnatõusust: friikartul, mida võib prae kõrvale võtta, maksis enne 2 eurot, nüüd on hinnaks 2,50. Neljapäeval, mil Politico sööklas asja uurimas käis, oli päevasupiks sibulasupp cheddar'i juustuga. Varem maksis sama roog vaid 80 senti, nüüd on hind tõusnud euro peale. Mahe-minestrone on veelgi kallim, 1,30 kausi eest.

Üks põhjuseid on Belgia käibemaks, mida varem söökla külastajatelt ei nõutud, nüüd aga peab see hinna sees olema. Teiseks põhjuseks on lihtsalt see, et 5. augustil vahetus söökla toitlustaja, kes pani roogadele oma hinnad. Parlamendi esindaja selgitab, et hinnatõusust oli töötajate ja parlamendiliikmetega juttu küll, kui möödunud aasta detsembris uut toitlustajat otsima asusid. Hinnatõusuga rahulolematud sellega ei nõustu, väites, et nemad said halva üllatuse osaliseks.