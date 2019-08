Juhtkiri | Sündivuse suurendamiseks on vaja riigi tuge 

Tänase Õhtulehe suurest loost näeme, kuidas meditsiiniliste abivahendite kasutamine rasestumisel on järjest enamate perede jaoks oluliseks võimaluseks soovitud perelisa saamisel. Kuigi poliitikud armastavad korrata, et me pole kunagi elanud nii hästi kui praegu, on ometi tõsiasi, et kunstliku viljastamise protseduurid on paljude jaoks väga kulukad. Seda enam, et tihti ei piisa ühest katsest, vaid tõsise lapsesoovi korral võib neid vaja minna ka kümmekond ja rohkemgi.