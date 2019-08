Ametnikud kardavad: pensionireform võib olla põhiseadusega vastuolus 

Nimelt peljatakse, et reform seab ebaausasse seisu need enne 1983. aastat sündinud inimesed, kes otsustasid 2001. aastal mitte teise sambaga liituda, sest lähtusid eeldusest, et sinna panustatav raha jääb seotuks pensioniea saabumiseni ehk kuni 40 aastaks. Möödunud on vähem kui pool sellest ajast ja nüüd tahetakse liitujatele ise panustatud raha koos riigipoolse lisaga peopesale laduda. Sambast toona loobunutel pole kätte saada aga midagi ehk see seaks nad ebavõrdsesse seisu. Ametnikud kardavad, et seetõttu võib vaidlus reformi üle jõuda välja riigikohtusse ja selle rakendamine venida.