HÄIRIV VIDEO | Võikad kaadrid: Eesti suurima munatootja farmis tapeti kana püssilasuga 

„Kana kõnnib rahulolevalt pikas koridoris puuride vahel. Lõpuks ometi on ta saanud välja imepisikesest raudsest puurist, kus ta on pidanud veetma mune tootes terve elu. Pahaaimamatult nokib ta vahekäigus olevaid kruusaterakesi, kuni kostub õhku läbilõikav pauk... Kana keha läbib valusööst, sest teda on tabanud õhupüssikuul... Kõik see kõlab kui väga halvas videomängus, mitte 21. sajandil Eesti suurima munatootja farmis,“ juhatavad loomakaitsjad sisse loo Kulli farmis juhtunust.

Kiirelt saatsid loomakaitsjad kaebuse veterinaar- ja toiduametile (VTA) asja kontrollimiseks. Samal päeval külastasid nende sõnul inspektorid Kulli farmi ning tuvastasid rikkumise. Peale VTA käiku sai liit vihjeid, et farmis töötanud ja videod teinud noor naine vallandati päevapealt usalduse kaotamise tõttu: nimelt olevat ta rikkunud eeskirjades sätestatud reeglit olla konfidentsiaalne. „Tundub enam kui absurdne, et tänapäeval julgeb üks suur ettevõte lubada endale nõuda konfidentsiaalsust jämeda seaduserikkumise korral ja seetõttu inimese vallandada,“ toovad loomakaitsjad välja. „Meid hämmastas ka töödejuhataja ähvardav toon kirjades ning töötaja hirmutamise taktika. Vaidlus tööandjaga hiljem jätkus ja ilmselt jätkub edaspidigi. Meil õnnestus noore naisega rääkida, kuidas olid asjad tema vaatenurgast.

Inimene otsis tööd ja leidis, et Kulli farmis pakutakse päris head tunnitasu, ning oli nõus sinna tööle minema. Kohe esimesel tööpäeval oli tal vestlus ja kohtumine farmi töödejuhataja Andres Untiga. Naine märkas kohe mehe kabinetis olevat õhupüssi. Ei läinud kaua, kui mees uuriski, et kas naine on varem relva käsitsenud ja oskab lasta. Ebalevalt oli naine vastanud, et kunagi on ta tõesti ehk mingeid sõjamänge mänginud. Sellest teadmisest töödejuhatajale piisas ja peale paberimajanduse allakirjutamist näitas ta naisele, mida too peab tegema. Koos mindi Kulli farmi ühte kanalatest, kus olid enamus puuridest tühjad seoses farmis levinud viirusega. Ühte hoonesse mahtuvat ca 55 000 kana ja kui tekib nt salmonelloosipuhang, siis tuleb hukata kogu kanala linnud. Kanala tühjendamise käigus pääseb mingi hulk kanu siiski vabadusse ja nende tapmiseks kasutatakse julma ja piinavat meetodit. Enne tööleminekut lindude püssist tapmisest muidugi juttu polnud.

Unt näitas naisele kanalas ette, kuidas tuleb tulistada. Käskis sihtida pähe, kuid ise ta paraku alati nii kindla käega polnud ning nii mõnigi kana jäi maha piinlema, kuul keres. Põhjuseks, miks selliselt kanu tappa, tõi mees selle, et muidu ei saavat neid kätte.

Noorele naisele tundus taoline ülesanne imelik, kuid ta oli äsja naasnud Austraaliast, kus töötas loomafarmis ning oli kokku puutunud ka loomade surmaga. Ta ei tulnud selle pealegi, et tööandja võiks käskida tal teha midagi seadusevastast. Samas ei tundunud naisele asi siiski õige ja seepärast ta ka videod tegi ning need tuttavale edastas, et nõu küsida.

Peale näitlikku kanade tapmist jäi noor naine ca paariks tunniks siis tööandja käsku täitma. Selle ajaga tappis ta ca 5-6 kana. Rohkemaks polnud ta suuteline. Laibad pidi ta korjama musta prügikotti ja viskama konteinerisse, kuid seda ta enam ei suutnud ning ütles sama ka töödejuhatajale.