GALERII | Ärimees Kunman tunnistab: Reiljan kipub liiga palju rääkima ja see toob talle häda kaela

Õhtu poole tuli Reiljan Kunmani juurde ja mainis, et läheb Savisaart pühade puhul õnnitlema ning küsis, kas ta peaks midagi Kunmani poolt edasi ütlema. Kunman oli selle peale kostnud, et ei tunne Savisaart üldse ja mida Reiljan ikka peaks edasi ütlema.

“Ainult Hiinas või Jaapanis jäime kunagi ühel visiidil Savisaarega korraks kahekesi. See võis olla kümme või rohkemgi aastat tagasi,” meenutas Kunman. Ärimees oli Savisaarele maininud, et suhted linnavalitsusega on keerulised: “Ta vaatas mind põlastava pilguga ja keeras ringi. On olemas sellised inimesed, kes omavahel üldse ei sobi.”

Reiljan soovitas Keskerakonda toetada

Millalgi 2014. aasta suvel oli Reiljan Kunmanile rääkinud, et oleks hea Keskerakonda toetada. “Villu arvas, et see peaks olema ikka normaalne summa, nii paarkümmend tuhat eurot,” meenutas Kunman. Ärimehe sõnul pole ta kunagi ühtegi erakonda toetanud, sest sel on sageli väga kahtlane maik juures. Nii ei jõudnud tollal idee jutust kaugemale: “Meie jutt oligi tavaliselt selline, et Villu räägib ja mina kuulan.”

Pärast ehituse peatamist oli tütar Kunmanile öelnud, et ei tahagi enam seda maja, kui naabrid on sellised ja õhkkkond nii halb. Liiatigi tegi Kunmani tütre majaehitusest loo ETV saade “Pealtnägija”. 2015. aasta alguses "ostis" Sihi kinnistu Marika Lehtla, kes töötab Silikaadis juhiabina. Samas mainis väimees Arumaa juunis toimunud ülekuulamisel, et Lehtla on tegelikult ka Kunmani elukaaslane.

Kui prokurör teisipäeval Kunmanilt endalt selle kohta uuris, siis hakkas ärimees hämama. “Ta on olnud Silikaadi juhiabi pikka aega, aga teinekord on meil ka muud suhted, kohvikus ja komandeeringus,” vastas ärimees. Prokurör ja kohtunik esitasid sama küsimust eri vormis veel kümmekond korda, aga selget vastust nad ei saanudki.

Vello Kunman ja tema kaitsja Kristi Rande. Foto: Julia Vakina