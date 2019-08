PAREMÄÄRMUSLANE: Norra mošeeründaja manas kohtus näole irve  

Advokaat Unni Fries ütles hiljem, et Philip Manshaus eitas kohtus kõiki süüdistusi (kasuõe mõrv ja mõrvakatsed mošees) ning nõudis enda vabaks laskmist. Kõigile küsimustele keeldus ta vastamast. Kohtu otsusel paigutati Philip Manshaus eeluurimisvanglas kuni neljaks nädalaks isolatsiooni. Ta ei saa näiteks vahetada kirju ja võtta vastu külalisi. Norra politsei kaalub Manshausi süüdistamist veel ka terroriakti katses. Politsei usub, et noormees tegutses üksi.

Philip Manshaus on ka ise pärit Oslost lääne pool asuvast Bærumist, kus ta laupäeval mošeesse tungis. Tegemist on suhteliselt rikka noormehega. Ajalehe Dagbladet andmetel on tema varanduse väärtus üle kolme miljoni Norra krooni (üle 300 000 euro). Endiste koolikaaslaste sõnul paistis ta silma intelligentsuse ja jutukusega.