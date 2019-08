LÄBIMURRE MEDITSIINIS: teadlased leidsid ravi ebola vastu 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ning Rahvuslik Terviseinstituut (NIH) teatasid avalikkust suurtest edusammudest esmaspäeval. Kui varem on eksperimentaalne ravim aidanud inimesi ebola eest kaitsta, saavad nüüdsest rõõmustada ka need inimesed, kes on juba ohtlikusse viirushaigusesse nakatunud. „Sellest hetkest ei saa me enam öelda, et ebola on ravimatu,“ teatas Kongo Biomeditsiini Uurimisinstituudi juhataja Jean-Jacques Muyembe.

Alates eelmisest novembrist viidi läbi katseid riigi idapiirkonna elanike seas, kus on ebolapuhang kõige laialdasem. 681-le nakatanule määrati juhuvalikuga ühte neljast eksperimentaalvaktsiinist. Juba esialgsed andmed näitasid suurepäraseid tulemusi, mistõttu katsetused lõpetati. Ravimi Regeneroni tulemused manustamisel lühiajaliselt pärast nakatumist olid suurepärased – suremus langes vaid kuue protsendini. Ka teised kolm katsetatud ravitoimega ained toimisid hästi – mAb114 vähendas suremuse 11%-ni, ZMapp 24%-ni ja Remdesvir 33%-ni.

Nüüd saab võrdlemisi edukalt ravida ka juba ebolasse haigestunud inimesi. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma Terviseorganisatsioon andis teada, et käima läksid ka uued katsetused, milles võrreldakse kahte edukamat monoklonaalsete antikehadega ravimit: Regeneron ja mAb114. WHO tervisealaste hädaolukordade direktor Mike Ryan kinnitas, et nüüdsest kasutataksegi haiguspuhangute tsoonis vaid eelnimetatud kahte ravimit. „Tänased uudised viivad meid sammukese lähemale veelgi rohkemate elude päästmisel. Edu on selge, ent sellega on seotud ka traagika – et me ei jõua ravida piisavalt inimesi,“ väitis Ryan ning tõdes kurbusega, et paljud ebolasse nakatunud hoiavad ravikeskustest eemale ning neid ei leita õigeaegselt.