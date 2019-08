VIIES VEERANDAEG | Tuletõrjuja, tänavakivide paigaldaja ja korvpallur – Rait Tammeti kirev elu 

"Mees metsast" on korvpalli mänginud vaid viis aastat, kuid tulevaks hooajaks sõlmis ta lepingu Eesti-Läti liigas osaleva TalTechiga. Kuidas 205 cm pikkune Tammet korvpalli juurde jõudis? Millise kogemuse sai ta Pärnu meeskonnas Heiko Rannula käe all? Kuidas Andres Sõber ta Kadrina Karudesse värbas? Millised ootused on algava hooaja eel?