JÄRGMINE PEATUS | Bali igapäev: koduabilise olemasolu on tavaline, jultunud mehed krabavad tissi ning kaunid tseremooniad 

Foto: Erakogu

Tänased külalised Maarja Sillaots ja Birgit Dewi Moon on juba mitu aastat seotud kauni Bali saarega. Kui Maarja sattus esimest korda Balile turismireisiga, siis Birgit tuli kolmeks nädalaks joogalaagrisse – esimesel nädalal otsustas ta aga, et see on tema koht ning lõpetas telefoniteel oma töösuhte Eestis.